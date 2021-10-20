КТК не согласен с оценкой Росприроднадзора по ущербу от разлива нефти у Новороссийска

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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не согласен с оценкой суммы ущерба от разлива нефти под Новороссийском, о которой заявили в Росприроднадзоре. После получения официальных документов компания намерена обжаловать её в суде.
КТК не согласен с оценкой Росприроднадзора по ущербу от разлива нефти у Новороссийска
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

По данным ведомства, ущерб от разлива нефти составил почти 4,5 млрд рублей.

«Каспийский трубопроводный консорциум не может согласиться с оценкой Росприроднадзора суммы ущерба от последствий инцидента», — говорится в сообщении КТК.

Компания пока не получила официального уведомления или какого-либо другого документа от Росприроднадзора с указанной суммой.

«После получения официального уведомления будет обжаловать оценку в судебном порядке», — цитирует КТК РИА Новости.

7 августа за пределами береговой зоны в Чёрном море под Новороссийском произошёл выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony.

В пресс-службе КТК рассказали, что причиной выхода нефти при погрузке танкера стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

Генпрокуратура взяла на контроль дело о разливе нефти.

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