КТК не согласен с оценкой Росприроднадзора по ущербу от разлива нефти у Новороссийска

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не согласен с оценкой суммы ущерба от разлива нефти под Новороссийском, о которой заявили в Росприроднадзоре. После получения официальных документов компания намерена обжаловать её в суде.

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РИА Новости