В Калининградской области сообщили о проработке мер в ответ на ограничение Литвой транзита
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«Ответные меры России на ограничение Литвой транзита в Калининград прорабатываются с субботы, власти региона работают с МИД», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва ввела запрет на транзит товаров в Калининградскую область после консультаций с Еврокомиссией и по её рекомендации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область.
МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.