В Калининградской области сообщили о проработке мер в ответ на ограничение Литвой транзита

Ответные меры российской стороны на ограничение Литвой транзита в Калининград прорабатываются. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Ответные меры России на ограничение Литвой транзита в Калининград прорабатываются с субботы, власти региона работают с МИД», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва ввела запрет на транзит товаров в Калининградскую область после консультаций с Еврокомиссией и по её рекомендации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным решение Литвы ограничить транзит в Калининградскую область.

МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить ограничения, наложенные на железнодорожный транзит части грузов в Калининградскую область, добавив, что в противном случае российская сторона оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов.