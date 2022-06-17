Диетолог Тихомирова назвала основное правило снижения веса

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Врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова сообщила, что для похудения неважно, занимается человек спортом или нет. Ключевым фактором здесь является дефицит калорий.
Диетолог Тихомирова назвала основное правило снижения веса
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  • © Justin Case

«Это закон сохранения энергии. Как сказал один известный спортивный американский диетолог: «Все, кто ест 1 тыс. калорий, худеют, все, кто ест 6 тыс. калорий, толстеют. Когда мы не худеем, мы не делаем главного — недобора калорий», — отметила специалист в беседе с «Известиями».

Как уточнила диетолог, худеющие зачастую слишком большие надежды возлагают на повышенную физическую нагрузку, однако это ошибочная тактика.

По словам Тихомировой, для похудения необходимо считать калорийность блюд, а также соблюдать баланс белков, жиров и углеводов.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с URA.RU рассказала, почему в жаркую погоду люди меньше едят.

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