Диетолог Писарева объяснила снижение аппетита в жару

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, почему в жаркую погоду люди меньше едят.
Диетолог Писарева объяснила снижение аппетита в жару
  • Gettyimages.ru
  • © Silke Woweries

Во время переработки пищи у человека выделяется энергия, а она связана с тепловым обменом, отметила она в разговоре с URA.RU.

«Поэтому в жару не хочется есть высококалорийные блюда, жирные, жареного животного белка. Хочется меньше есть и более простых блюд. Можно привести аналогию. Поведение организма в жару можно сравнить с тем, когда мы болеем. Когда люди с высокой температурой, им не хочется есть. Тогда организм включает защитные функции и выводит тепло, чтобы тело не перегревалось», — объяснила Писарева.

По её мнению, снижение количества потребляемой пищи может положительно сказаться на организме, поскольку человек ест меньше вредных продуктов — жирной, мучной, жареной пищи, заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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