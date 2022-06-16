Диетолог Соломатина назвала последствия переедания абрикосов

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что людям с проблемами с ЖКТ или сахарным диабетом не стоит злоупотреблять абрикосами.

«Человек, у которого имеется сахарный диабет, как правило, компенсирует его лекарствами и за собой следит. Если тот, кто держит сахар под контролем, съест один-два абрикоса, сильно сахар не повысится. Но нужно помнить, что объедаться не надо», — объяснила эксперт в разговоре с «Москвой 24».

Помимо этого, не стоит злоупотреблять абрикосами при гастрите, язвах, колите, синдроме раздражённого кишечника, после отравлений, операций или в момент обострения.

Клетчатка, содержащаяся в плодах, может ухудшить течение этих заболеваний, отметила специалист.

Также абрикосы способны спровоцировать и аллергическую реакцию, заключила Соломатина.

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