Диетолог Соломатина назвала последствия переедания абрикосов

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Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что людям с проблемами с ЖКТ или сахарным диабетом не стоит злоупотреблять абрикосами.
Диетолог Соломатина назвала последствия переедания абрикосов
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«Человек, у которого имеется сахарный диабет, как правило, компенсирует его лекарствами и за собой следит. Если тот, кто держит сахар под контролем, съест один-два абрикоса, сильно сахар не повысится. Но нужно помнить, что объедаться не надо», — объяснила эксперт в разговоре с «Москвой 24».

Помимо этого, не стоит злоупотреблять абрикосами при гастрите, язвах, колите, синдроме раздражённого кишечника, после отравлений, операций или в момент обострения.

Клетчатка, содержащаяся в плодах, может ухудшить течение этих заболеваний, отметила специалист.

Также абрикосы способны спровоцировать и аллергическую реакцию, заключила Соломатина.

Ранее нутрициолог, специалист по лечебным протоколам питания Алёна Ефимова в разговоре с URA.RU рассказала, кому противопоказаны чёрный и зелёный чаи.

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