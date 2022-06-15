Диетолог Ивашкевич рассказала о полезных свойствах манной каши

Семейный терапевт, диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, что манная каша может быть полезна для людей с проблемами ЖКТ.

Манная каша содержит намного меньше клетчатки в своём составе, чем другие каши, например овсяная или льняная. Однако именно этот продукт может помочь людям, которые испытывают проблемы с раздражением кишечника и газообразованием, рассказала специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, манка помогает восстановиться в послеоперационный период и полезна при упадке сил. Эта каша обволакивает слизистую желудка и не вызывает спазмов, что подходит для людей с проблемами органов желудочно-кишечного тракта.

«Витаминов в этой каше мало, но они всё же есть. Это витамины группы B, PP, железо, калий. Витамин B1 и B2 необходимы для работы ЦНС и участвуют в синтезе нервных клеток», — отметила Ивашкевич.

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