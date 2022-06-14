Диетолог Соломатина перечислила несочетаемые с творогом продукты

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что творог не стоит сочетать с другими белковыми продуктами.
Диетолог Соломатина перечислила несочетаемые с творогом продукты
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Москвой 24» она объяснила, что употребление вместе с творогом других продуктов животного происхождения — мяса или яиц — может привести к проблемам с пищеварением.

«Животный белок не нужно смешивать. Хотя это всё продукты животного происхождения, но всё равно они требуют определённых, своих ферментов. Животный белок всегда лучше всего переваривается какого-то одного вида», — уточнила Соломатина.

По словам диетолога, лучше сочетать творог с овощами, зеленью, кабачками, курагой и инжиром.

Ранее нутрициолог, специалист по лечебным протоколам питания Алёна Ефимова в разговоре с URA.RU рассказала, кому противопоказаны чёрный и зелёный чаи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить