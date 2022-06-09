Диетолог Соломатина назвала ягоды и овощи для профилактики онкологии

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие ягоды и овощи помогают в профилактике онкологических заболеваний.
Диетолог Соломатина назвала ягоды и овощи для профилактики онкологии
  • Gettyimages.ru
  • © ASMR

В беседе с «Москвой 24» она отметила, что тёмные ягоды, например голубика, черника и ежевика, в своём составе имеют рекордное количество антиоксидантов, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний.

Кроме того, полезно употреблять в пищу овощи и фрукты, содержащие ликопин и бета-каротин, — это абрикосы, тыква, морковь, сказала специалист. Ликопин предотвращает рак простаты, а бета-каротин — рак молочной железы и слизистых оболочек.

«Есть ещё исследования по крестоцветным овощам. В частности, капуста, особенно брокколи. Там есть сульфорафан, который тоже показал себя очень активно как противораковое средство. Там есть и клетчатка, а клетчатка очень хорошо предотвращает рак толстого кишечника», — подытожила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить