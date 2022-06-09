Диетолог Соломатина назвала ягоды и овощи для профилактики онкологии

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие ягоды и овощи помогают в профилактике онкологических заболеваний.

В беседе с «Москвой 24» она отметила, что тёмные ягоды, например голубика, черника и ежевика, в своём составе имеют рекордное количество антиоксидантов, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний.

Кроме того, полезно употреблять в пищу овощи и фрукты, содержащие ликопин и бета-каротин, — это абрикосы, тыква, морковь, сказала специалист. Ликопин предотвращает рак простаты, а бета-каротин — рак молочной железы и слизистых оболочек.

«Есть ещё исследования по крестоцветным овощам. В частности, капуста, особенно брокколи. Там есть сульфорафан, который тоже показал себя очень активно как противораковое средство. Там есть и клетчатка, а клетчатка очень хорошо предотвращает рак толстого кишечника», — подытожила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.