Диетолог Соломатина предостерегла от переедания черешни

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чрезмерное употребление черешни может вызвать аллергию, усугубление проблем с ЖКТ или с сахарным диабетом.

Переедание черешни может спровоцировать аллергическую реакцию, а большое количество клетчатки и сахаров, которые в ней содержатся, способно привести к брожению в желудке, сообщила специалист в беседе с «Москвой 24».

«Те, у кого есть инсулинорезистентность, диабет, лишний вес, — именно сладкую черешню им нужно есть с осторожностью. Хотя у неё калорийность невысокая, но тем не менее она может взаимодействовать с инсулином и в этом случае всё равно нужно учитывать её сахара», — посоветовала Соломатина.

Специалист отмечает, что три горсти ягод, съеденные в течение дня, не навредят организму, а, наоборот, принесут пользу.

Ранее врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова беседе с URA.RU рассказала, нужны ли перекусы между основными приёмами пищи.