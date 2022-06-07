Эндокринолог Калинчев назвал вредную для здоровья еду

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, что наиболее вредными для человека являются продукты с высоким содержанием простых углеводов, а также жирная и жареная пища.
Эндокринолог Калинчев назвал вредную для здоровья еду
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«Я бы рекомендовал исключить или минимизировать продукты с высоким содержанием простых углеводов. Если употреблять их на постоянной основе, то рано или поздно начнёт откладываться жир. А при наличии предрасположенности со временем есть риск получить и сахарный диабет 2-го типа. Речь про сладкие газированные напитки, сладкие фрукты, ягоды, сухофрукты, изделия из пшеничной муки высшего сорта и так далее», — сказал Калинчев в разговоре с URA.RU.

По его словам, не стоит злоупотреблять и жирной пищей. Особенно это касается таких продуктов, как картофель фри, чипсы, жирная свинина.

Ранее член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала, сколько яиц нужно есть в день для пользы организму.

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