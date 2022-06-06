Нефролог Иванова напомнила о возможном вреде ягод для людей с болезнями почек

Кандидат медицинских наук, врач-нефролог отделения патологии трансплантированной почки ГКБ №52 Екатерина Иванова предостерегла людей с почечной недостаточностью от чрезмерного употребления ягод и фруктов.

«На третьей-четвёртой стадиях хронической болезни почек для пациентов диета начинает становиться более жёсткой. Этим пациентам ограничивается приём продуктов, богатых калием, потому что почки выводят в том числе и калий... При высоком калии — больше шести — может происходить замедление работы сердца, сердце может остановиться. Это тот показатель, который очень важно контролировать у этих пациентов. Очень важно пациенту объяснить, зачем это нужно, почему мы ограничиваем продукты, в которых очень много калия: ягоды и фрукты, курагу, чернослив, бананы», — объяснила Иванова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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