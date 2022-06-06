Роспотребнадзор Самарской области начал проверку по факту массового отравления в кафе Тольятти

Управление Роспотребнадзора по Самарской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование после массового отравления людей в одном из заведений общепита Тольятти.

Как пишет sovainfo.ru, расследование начали после того, как 22 человека отравились роллами в одном из кафе Тольятти. Отмечается, что специалисты взяли в заведении пробы для лабораторных исследований.

В регуправлении службы также заявили о временном закрытии организации.

«Деятельность кафе приостановлена протоколом о временном запрете», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Тольятти 22 человека обратились за медпомощью с признаками пищевого отравления после заказа роллов. В их числе трое детей и беременная женщина.

По данным пресс-службы СУ СК России по региону, число госпитализированных возросло до 16.

Прокуратура Самарской области начала проверку.