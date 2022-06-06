В Тольятти 22 человека обратились за медпомощью из-за отравления роллами
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.
«Начиная с 3 июня в «скорую» Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Среди них — трое детей и беременная женщина», — заявили в ведомстве.
11 человек были госпитализированы в состоянии средней тяжести, ещё 11 находятся на амбулаторном лечении. О ситуации доложено губернатору региона Дмитрию Азарову.
Роспотребнадзор организовал санэпидрасследование. Также проверки проводят Следственный комитет и прокуратура.
Ранее руководство Самарского кадетского корпуса МВД России назначило проведение служебной проверки по факту ухудшения самочувствия учащихся учебного заведения после приёма пищи.