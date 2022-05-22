Служебная проверка начата после отравления учеников кадетского корпуса МВД в Самаре

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Руководством Самарского кадетского корпуса МВД России назначено проведение служебной проверки по факту ухудшения самочувствия учеников в заведении после приёма пищи.
Служебная проверка начата после отравления учеников кадетского корпуса МВД в Самаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА»

«21 мая в районе 15:00 к медицинскому работнику медсанчасти... обратились кадеты учебного заведения с жалобами на ухудшение самочувствия. Установлено, что после приёма пищи, на котором находились около 300 учащихся, 42 кадета почувствовали себя плохо», — говорится в заявлении.

Отмечается, что медсестрой была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, 28 человек были госпитализированы, а ещё 14 человек отправлены в медсанчасти по обслуживанию кадетского корпуса. Сейчас все они чувствуют себя лучше.

«Руководством Самарского кадетского корпуса МВД России назначено проведение служебной проверки, направленной на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по факту отравления 40 воспитанников детсада в Тобольске возбуждено уголовное дело.

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