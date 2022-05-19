По факту отравления 40 воспитанников детсада в Тобольске возбуждено уголовное дело

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В Тобольске возбудили уголовное дело после прокурорской проверки, организованной после того, как 40 детей заразились сальмонеллёзом.
По факту отравления 40 воспитанников детсада в Тобольске возбуждено уголовное дело
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«С 1 по 10 мая 2022 года в детском саду дети питались грудкой цыплят-бройлеров, которые не отвечали предъявляемым требованиям. Это повлекло распространение инфекционного заболевания среди 40 детей», – рассказали в областной прокуратуре.

Как пишет kp.ru, материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

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