По факту отравления 40 воспитанников детсада в Тобольске возбуждено уголовное дело

В Тобольске возбудили уголовное дело после прокурорской проверки, организованной после того, как 40 детей заразились сальмонеллёзом.

«С 1 по 10 мая 2022 года в детском саду дети питались грудкой цыплят-бройлеров, которые не отвечали предъявляемым требованиям. Это повлекло распространение инфекционного заболевания среди 40 детей», – рассказали в областной прокуратуре.

Как пишет kp.ru, материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.