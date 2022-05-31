Диетолог Соломатина рассказала о рационе для людей старше 60 лет

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что лицам в возрасте 60+ необходимо включать в рацион продукты с содержанием витамина D, B12 и Омеги-3.

В разговоре с «Москвой 24» диетолог объяснила, что в рационе обязательно должны присутствовать продукты с содержанием Омега-3 жирных кислот и витамина D, поскольку эти вещества замедляют развитие когнитивных нарушений. Кроме того, витамин D укрепляет иммунную систему и защищает от остеопороза, что очень важно для пожилых людей.

«Омега-3 и витамин D содержатся в сале. Обычное сало. Убрать все колбасы и один раз в день употреблять граммов 10—20 на бутерброде из цельнозернового хлеба», — посоветовала Соломатина.

Также в рационе обязательно должны присутствовать кисломолочные продукты: творог, йогурт, кефир. Желательно употреблять их вечером, поскольку в это время кальций лучше усваивается, отметила диетолог.

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