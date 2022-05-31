Диетолог Русакова предостерегла от употребления кукурузных хлопьев на завтрак

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что кукурузные хлопья не рекомендуется употреблять чаще одного раза в неделю, поскольку в них содержится большое количество сахара и прочих подсластителей.

Об этом она сообщила в разговоре с URA.RU.

«Они не всегда полезны, потому что делаются из измельчённого, переработанного зерна, добавляются различные подсластители, сахар, сиропы, патока для улучшения вкусовых качеств этих хлопьев. Они не требуют варки, но в то же время эти завтраки содержат не только сложные, но и простые углеводы, поэтому необходимо выбирать продукт очень внимательно», — сказала Дарья Русакова.

Она посоветовала употреблять подобные завтраки не чаще одного раза в неделю.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.