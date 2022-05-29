Психиатр Додица рассказал, сколько времени можно проводить в гаджетах

Главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица рассказал в беседе с RT, что в отношении гаджетов, так же как и алкоголя, табакокурения, азартных игр, нет так называемой условной нормы потребления.

«Есть люди, для которых час в день, проведённый в социальных сетях, — это много, а есть те, кто работает в социальных сетях, чья деятельность напрямую связана с гаджетами, большую часть времени они проводят за экраном монитора или с телефоном. Норма это или патология? Вопрос лишь в том, как сильно это мешает вашей жизни. Гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они развивают мелкую моторику и скорость реакции, принятия решения, усвоения информации», — подчеркнул эксперт.

При этом психиатр отметил, что человек может начать чувствовать себя несчастным в связи с большой долей интернетизации и виртуализации своей жизни.

Кроме того, Додица добавил, что пользователь может ощущать зависимость от социальных сетей, чувство собственной неполноценности, ущербности, зависти.

«Поэтому если гаджет не мешает вашей жизни, то вы можете не беспокоиться, но если вы чувствуете, что почти всё ваше свободное время проходит в интернете, то, конечно, вы должны всегда проводить психогигиену от информации. То есть вы должны проводить и чётко отслеживать количество своей жизни, проведённой... и количество времени, проведённого вами в социальных сетях», — заключил собеседник RT.

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