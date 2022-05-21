Психолог Хорс дал рекомендации о поведении при возникновении панических атак
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По словам специалиста, в подавляющем большинстве случаев панические атаки начинаются на фоне хронического стресса. Кроме того, он подчеркнул, что чаще всего такое состояние вызвано физическим и эмоциональным переутомлением.
«Когда это произошло, нужно разрешить себе это болезненное состояние», — отметил эксперт.
Хорс пояснил, что важно не оценивать паническую атаку как что-то ужасное, как то, чего не должно было произойти.
По мнению психолога, накачка ложной пропагандой позитивного мышления приводит к тому, что если с людьми что-то случается, то они начинают ещё больше из-за этого переживать, что может спровоцировать атаку снова.
«Если человек отрицает своё право на заболевание, тем самым усиливая нагрузку на нервную систему, то выстреливают дополнительные дозы кортизола, и здесь можно самого себя в эту паническую атаку затолкнуть», — заключил собеседник RT.
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