Психолог Хорс дал рекомендации о поведении при возникновении панических атак

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Ангелина Шурпина
Клинический психолог, писатель, лауреат премии «Золотая Психея» Михаил Хорс в беседе с RT рассказал о самых частых причинах возникновения панических атак, а также подчеркнул важность формирования к ним правильного отношения.
Психолог Хорс дал рекомендации о поведении при возникновении панических атак
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По словам специалиста, в подавляющем большинстве случаев панические атаки начинаются на фоне хронического стресса. Кроме того, он подчеркнул, что чаще всего такое состояние вызвано физическим и эмоциональным переутомлением.

«Когда это произошло, нужно разрешить себе это болезненное состояние», — отметил эксперт.

Хорс пояснил, что важно не оценивать паническую атаку как что-то ужасное, как то, чего не должно было произойти.

По мнению психолога, накачка ложной пропагандой позитивного мышления приводит к тому, что если с людьми что-то случается, то они начинают ещё больше из-за этого переживать, что может спровоцировать атаку снова.

«Если человек отрицает своё право на заболевание, тем самым усиливая нагрузку на нервную систему, то выстреливают дополнительные дозы кортизола, и здесь можно самого себя в эту паническую атаку затолкнуть», — заключил собеседник RT.

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