Сомнолог Бузунов назвал влияющие на длительность сна болезни

Врач-сомнолог Роман Бузунов, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, в беседе с RT рассказал, какие заболевания могут влиять на качество и длительность сна.

«Если человек слишком долго спит, то это может свидетельствовать о наличии у него болезней, которые ухудшают качество сна, не дают ему высыпаться. В частности, такое заболевание, как синдром обструктивного апноэ сна, или болезнь остановки дыхания во сне», — рассказал врач.

Также, по его словам, длительный сон может быть связан с наличием у пациента серьёзных расстройств.

Такой человек может долго спать, но и днём всё равно испытывать сонливость, пояснил эксперт.

«Другое дело, что у нас есть просто природно долгоспящие люди. В среднем (норма сна. — RT) составляет семь — девять часов, а диапазон — от четырёх до 12. В этом смысле он (длительный сон. — RT) не опасен — просто столько человеку надо», — объяснил специалист.

Кроме того, он предупредил, что избыток сна, особенно в дневное время, может, наоборот, привести к развитию бессонницы.

«Бессонницей страдают люди, которые могут спать, сколько захотят и когда захотят. Нарушение режима сна и избыточный дневной сон могут приводить к тому, что у человека развивается бессонница», — заключил Бузунов.

Ранее сомнолог Калинкин дал советы по правильному пробуждению.