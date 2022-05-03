Психолог Хорс рассказал, как справиться с эмоциональным выгоранием
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Специалист отметил, что больше всего эмоциональному выгоранию подвержены неврастенические перфекционисты.
«Перфекционизм как стремление к совершенству имеет две стадии. Есть здоровый перфекционизм — когда человек стремится к совершенству, понимая, что оно недостижимо, но он ставит перед собой всё более серьёзные задачи ради улучшения. Есть неврастенический перфекционизм, или патоперфекционизм, — когда человек внешне делает всё то же самое, но внутренне у него есть убеждение, что этого совершенства можно добиться, более того, он должен его добиться», — рассказал Хорс.
По словам психолога, эти люди чаще всего подвержены выгоранию, потому что жизнь не соответствует их ожиданиям, а значит, по их мнению, она плохая.
«Причина их выгорания не в том, что они не могут добиться этого совершенства, которое совпадает с их желанием, а в том, что у них есть мнение, что совершенство достижимо. Важно выходить во взрослую позицию: не плохо, когда не так, как я хочу. «По-другому» и «плохо» — это разные по смыслу слова», — объяснил собеседник RT.
Эксперт посоветовал перестать стремиться к недостижимой цели, тогда, подчеркнул Хорс, ошибки и трудности станут «этапами пути, от которых можно получать удовольствие».
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