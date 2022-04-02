Терапевт Чернышова назвала последствия влияния погодных изменений на здоровье

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, как резкие погодные изменения могут отразиться на здоровье человека.

Чернышова подчеркнула, что организм здорового человека умеет приспосабливаться даже к резким сменам погоды.

«Проблемы начинаются тогда, когда сердечно-сосудистая система не успевает перестроиться... Поэтому все эти проблемы касаются людей, имеющих хронические заболевания, или тех, кто недавно тяжело переболел и не успел восстановиться. Для них могут быть сложности: может понижаться или повышаться артериальное давление, болеть голова», — рассказала специалист.

Кроме того, врач заявила, что могут отмечаться такие симптомы, как слабость и повышенная утомляемость.

Эксперт также добавила, что резкая смена влажности воздуха, атмосферного давления и сильный ветер могут плохо сказаться на людях с заболеваниями лёгких.

«У них может возникнуть одышка, чувство нехватки воздуха, может усилиться кашель», — заключила терапевт.

Ранее терапевт Лапа рассказала, какие анализы необходимо сдать после COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить