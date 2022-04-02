Терапевт Чернышова назвала последствия влияния погодных изменений на здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, как резкие погодные изменения могут отразиться на здоровье человека.

Чернышова подчеркнула, что организм здорового человека умеет приспосабливаться даже к резким сменам погоды.

«Проблемы начинаются тогда, когда сердечно-сосудистая система не успевает перестроиться... Поэтому все эти проблемы касаются людей, имеющих хронические заболевания, или тех, кто недавно тяжело переболел и не успел восстановиться. Для них могут быть сложности: может понижаться или повышаться артериальное давление, болеть голова», — рассказала специалист.

Кроме того, врач заявила, что могут отмечаться такие симптомы, как слабость и повышенная утомляемость.

Эксперт также добавила, что резкая смена влажности воздуха, атмосферного давления и сильный ветер могут плохо сказаться на людях с заболеваниями лёгких.

«У них может возникнуть одышка, чувство нехватки воздуха, может усилиться кашель», — заключила терапевт.

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