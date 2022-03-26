Терапевт Лапа рассказала, какие анализы необходимо сдать после COVID-19
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«Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, С-реактивный белок (СРБ), D-димер», — объяснила врач.
По словам специалиста, если у пациента были предпосылки к развитию панкреатита, сахарного диабета, метаболического синдрома, то важно проверить уровень глюкозы.
«Чтобы контролировать и, соответственно, принимать меры для восстановления организма после COVID-19», — рассказала Лапа.
Она также рекомендовала через три-шесть месяцев после перенесённого заболевания обязательно провести диспансеризацию.
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