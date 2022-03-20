Врач Болибок назвал основные симптомы аллергии на пыльцу растений

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в беседе с RT, как распознать аллергию на пыльцу растений.

Эксперт подчеркнул, что самыми характерными симптомами поллиноза — аллергии на пыльцу растений — являются чихание и зуд в носу.

К более тяжёлым проявлениям этого заболевания относятся бронхит и бронхиальная астма, а также конъюнктивит, пояснил Болибок.

Кроме того, по его словам, при очень высокой концентрации пыльцы в воздухе у некоторых пациентов могут возникать поражения кожи.

«Характерными местами являются участки под воротником и манжетами рубашки», — рассказал аллерголог.

Также специалист пояснил, что важно отличать симптомы аллергии на пыльцу растений от проявлений, например, ОРВИ или гайморита.

«Насморк может быть вирусным, бактериальным, то есть возникает ОРВИ, ОРЗ, гайморит, который сопровождается заложенностью носа. Может быть инфекционный конъюнктивит, часто герпетический, хламидийный. Бронхиальная астма может возникать не только из-за аллергии на пыльцу, но и из-за инфекции. То есть у чувствительных людей она может обостриться из-за ОРВИ, а не из-за пыльцы», — заключил Болибок.

Ранее иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина в беседе с RT рассказала о методах лечения сезонной аллергии.