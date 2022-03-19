Врачи предупредили о возможном обострении заболеваний ЖКТ весной

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Врач-терапевт Надежда Чернышова и диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол в беседе с RT рассказали, какие заболевания чаще всего обостряются весной.
Врачи предупредили о возможном обострении заболеваний ЖКТ весной
  • Gettyimages.ru

По словам Надежды Чернышовой, в этот период могут обостриться такие заболевания ЖКТ, как язвенные болезни желудка и двенадцатипёрстной кишки.

Она посоветовала следить за своим самочувствием в этот период и обращать внимание на возникающие жалобы, которые могут свидетельствовать об обострении.

В свою очередь, Марина Хорол подчеркнула, что весной у многих может наблюдаться дефицит витаминов, поэтому у них иммунная система «работает на пределе».

Она призвала уделять внимание питанию в этот период и дала рекомендации по продуктам, которые надо включить в рацион.

«Рацион должен быть сбалансирован: обволакивающие каши с утра (все, кроме манной), кисломолочные продукты, которые поддерживают иммунную систему и микрофлору кишечника, также нежирные овощные супы, а в качестве гарнира к мясу — запечённые овощи», — рассказала Хорол.

В дополнение врачом могут быть назначены витаминные комплексы, пояснила эксперт.

Ранее сомнолог Калинкин дал советы по правильному пробуждению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить