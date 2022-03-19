Врачи предупредили о возможном обострении заболеваний ЖКТ весной
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По словам Надежды Чернышовой, в этот период могут обостриться такие заболевания ЖКТ, как язвенные болезни желудка и двенадцатипёрстной кишки.
Она посоветовала следить за своим самочувствием в этот период и обращать внимание на возникающие жалобы, которые могут свидетельствовать об обострении.
В свою очередь, Марина Хорол подчеркнула, что весной у многих может наблюдаться дефицит витаминов, поэтому у них иммунная система «работает на пределе».
Она призвала уделять внимание питанию в этот период и дала рекомендации по продуктам, которые надо включить в рацион.
«Рацион должен быть сбалансирован: обволакивающие каши с утра (все, кроме манной), кисломолочные продукты, которые поддерживают иммунную систему и микрофлору кишечника, также нежирные овощные супы, а в качестве гарнира к мясу — запечённые овощи», — рассказала Хорол.
В дополнение врачом могут быть назначены витаминные комплексы, пояснила эксперт.
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