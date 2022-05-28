Психолог Хлевная дала рекомендации работодателям перед отпуском сотрудников

Кандидат психологических наук, основатель EiLab, компании — разработчика цифровой платформы WAY2WEI, Елена Хлевная рассказала в беседе с RT о том, как сотруднику правильно подготовиться к отпуску.

Кроме того, она дала рекомендации, как стоит себя вести работодателю, чей сотрудник в ближайшее время собирается в отпуск.

«Для того чтобы качественно отдохнуть, человеку очень важно в дни отпуска отключить свой мозг от рабочих задач. Важно заранее закрыть задачи, которые можно закончить до отпуска, постараться не брать новые проекты и максимально завершить процессы», — пояснила она.

Аналитик подчеркнула, что уже за две недели до начала отпуска человек начинает перестраиваться вне зависимости от его увлечённости работой.

«Мозг и нервная система человека готовятся биологически к выходным. Задача работодателя — постоянно поддерживать мотивацию, создавая среду вовлечённости, интереса и ответственности работников за результаты своей деятельности. Конечно, действует и материальная мотивация за закрытые задачи, за завершение каких-либо дел до отпуска», — заявила эксперт.

При этом Хлевная добавила: понимая, что сотруднику через две недели в отпуск, руководитель должен давать ему краткосрочные поручения, которые тот способен выполнить до отъезда.

Кроме того, важно, чтобы задача не разрывалась на период отдыха, рассказала собеседница RT.

По её словам, если нет возможности закончить рабочий этап, то очень важно, чтобы были коллеги, которые могли бы быстро «перехватить» выполнение этой работы.

Также, по её мнению, необходимо больше взаимодействовать с работниками, выносить на обсуждение результаты краткосрочных задач.

«В том числе — достижения за день, достижения за неделю, обсуждать результаты, поощрять, хвалить. Это общие принципы, которыми важно чтобы пользовались руководители. Особенно в период, когда очень много сотрудников в отпуске», — заключила Хлевная.

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