Эксперт Ветерков дал рекомендации по совмещению двух работ

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Дарья Ускова
Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал RT, как правильно совмещать две занятости и какие существуют нюансы.
Эксперт Ветерков дал рекомендации по совмещению двух работ
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  • © Thomas Barwick

При выстраивании двух рабочих процессов одновременно эксперт советует использовать планер для фиксации важных задач и рассматривать возможность удалённого заработка для экономии времени и сил.

«При работе по совместительству, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, действует ограничение по продолжительности рабочего времени — не более четырёх часов в день или половины месячной нормы рабочего времени», — рассказал Ветерков.

Он напомнил, что при оформлении договора ГПХ взаимоотношения с компанией регулируются не Трудовым, а Гражданским кодексом. Помимо этого, исполнители такого договора не имеют социальных гарантий.

«Чтобы максимально обезопасить себя, предельно подробно пропишите все условия сотрудничества: предмет договора, объём выполняемых работ, сроки выполнения, права и обязанности сторон, условия оплаты, порядок внесения изменений в договор, условия его расторжения», — отметил эксперт.

Удобным способом совмещать две профессии, по словам специалиста, может быть самозанятость — при таком раскладе можно работать по трудовому договору и при этом также получать дополнительный официальный доход — а также приобретение статуса ИП. 

«Однако работнику стоит учитывать, что при таком трудоустройстве, компания выплачивает НДФЛ с заработной платы сотрудника, а ИП обязан отчислять страховые взносы за собственный бизнес даже в том случае, если он не получает от него доход», — добавил специалист.

Ранее специалист Ветерков рассказал, в какие месяцы лучше всего планировать отпуск.

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