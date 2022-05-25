Специалист Ветерков рассказал, в какие месяцы лучше всего планировать отпуск

Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, в какие месяцы лучше всего планировать отпуск.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что в 2022 году наиболее выгодными месяцами для летнего отдыха будут август и сентябрь — чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее он для ухода в отпуск, поскольку сумма отпускных неизменна, а стоимость каждого рабочего дня зависит от числа дней в этом месяце.

Кроме того, в августе и сентябре нет государственных праздников.

«Также имейте в виду, что работодатель не имеет права отправлять работника в отпуск, не учитывая его пожелания по датам. Ежегодный оплачиваемый отпуск работнику должен предоставляться в соответствии с графиком отпусков, который является обязательным как для сотрудника, так и для работодателя», — отметил Ветерков.

По его словам, сотрудник вправе выбрать для себя самый выгодный период для отдыха.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.