Аналитики выяснили планы по повышению зарплат в российских компаниях
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Об этом сообщает Life.ru.
Не корректируют оплату труда обычно 13,3% компаний, 40,9% поступают так по решению руководства, 40,7% пересматривают зарплаты раз в год, 4,2% — два раза в год, 1% — чаще двух раз.
«Среди тех компаний, которые практикуют повышение выплат, 34% сделали это в январе — феврале, 25% — в марте — апреле. В среднем размер прибавки составляет 5%», — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.
Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.