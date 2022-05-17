Аналитики выяснили планы по повышению зарплат в российских компаниях

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По данным аналитического проекта hh.ru «Банк данных заработных плат», изменение заработных плат до конца 2022 года рассматривают в 32% компаний, где в принципе существует такая практика.
Аналитики выяснили планы по повышению зарплат в российских компаниях
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

Об этом сообщает Life.ru.

Не корректируют оплату труда обычно 13,3% компаний, 40,9% поступают так по решению руководства, 40,7% пересматривают зарплаты раз в год, 4,2% — два раза в год, 1% — чаще двух раз.

«Среди тех компаний, которые практикуют повышение выплат, 34% сделали это в январе — феврале, 25% — в марте — апреле. В среднем размер прибавки составляет 5%», — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.

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