В Ульяновской области рассказали о работе по созданию рабочих мест в 2022 году
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Статистику привели специалисты областного Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов на заседании штаба по комплексному развитию региона.
На данный момент в области открыто 17 994 вакансии.
Также стало известно, что средняя заработная плата в Севастополе по итогам 2021 года составила почти 40 тыс. рублей, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на городское правительство.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по городу Севастополю за январь — декабрь 2021 года составила 39 922 рубля, что на 14% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — говорится в отчёте заксобранию.
Ранее сообщалось, что эксперты по рынку труда прокомментировали ситуацию с рабочими специальностями в России.