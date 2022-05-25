В Ульяновской области рассказали о работе по созданию рабочих мест в 2022 году

В Ульяновской области создали 8373 рабочих места с начала 2022 года, в том числе 4591 — в сфере малого и среднего бизнеса, 2235 — в торговле и 1204 — в сфере производства.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Статистику привели специалисты областного Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов на заседании штаба по комплексному развитию региона.

На данный момент в области открыто 17 994 вакансии.

Также стало известно, что средняя заработная плата в Севастополе по итогам 2021 года составила почти 40 тыс. рублей, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на городское правительство.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по городу Севастополю за январь — декабрь 2021 года составила 39 922 рубля, что на 14% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — говорится в отчёте заксобранию.

Ранее сообщалось, что эксперты по рынку труда прокомментировали ситуацию с рабочими специальностями в России.