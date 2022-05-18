Эксперты по рынку труда прокомментировали ситуацию с рабочими специальностями в России.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Как показывают наши данные с января по май 2022 года, на рабочий, производственный, строительный персонал приходится всего 12% резюме соискателей. При этом вакансий для таких профессий — около 46%», — заявила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Лидируют по предложениям Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская, Иркутская области, Татарстан и Башкирия, Краснодарский и Красноярский края.

Со своей стороны, заместитель генерального директора сервиса Работа.ру Александр Ветерков отметил, что по итогам апреля чаще всего требовались продавцы, кассиры, водители, охранники, повара, грузчики, пекари.

Управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель, в свою очередь, выразил мнение, что рабочие профессии — одни из самых востребованных у работодателей в настоящее время.

В I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го сотрудников в группе профессий «Транспорт, логистика» искали на 29% чаще, на производство и в АПК — на 14%.

Для токарей вакансий стало больше на 81%, для крановщиков — на 80%, для инженеров — на 66%.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.