Терапевт Лапа напомнила о возможных рисках при покупке продуктов с рук

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Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа напомнила о возможных рисках при покупке продуктов с рук.
Терапевт Лапа напомнила о возможных рисках при покупке продуктов с рук
  • Gettyimages.ru
  • © Yagi Studio

«Самые опасные болезни летом, которых мы больше всего боимся, — это инфекции. Это распространение болезней через продажу с рук людьми уже больными», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, летом хранить большинство продуктов затруднительно, в том числе фрукты и овощи. Особую опасность может представлять плесень и гниль.

Как добавила Лапа, открытое хранение продуктов и контакт с голыми руками при продаже на улице потенциально представляют риски для здоровья.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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