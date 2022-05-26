Терапевт Лапа напомнила о возможных рисках при покупке продуктов с рук

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа напомнила о возможных рисках при покупке продуктов с рук.

«Самые опасные болезни летом, которых мы больше всего боимся, — это инфекции. Это распространение болезней через продажу с рук людьми уже больными», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, летом хранить большинство продуктов затруднительно, в том числе фрукты и овощи. Особую опасность может представлять плесень и гниль.

Как добавила Лапа, открытое хранение продуктов и контакт с голыми руками при продаже на улице потенциально представляют риски для здоровья.

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