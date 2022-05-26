Депутат Стенякина оценила идею льготных налоговых ставок для самозанятых беженцев из Донбасса
- РИА Новости
«Идея достаточно здравая. Действительно, у многих людей, которые с момента специальной военной операции приехали на территорию Российской Федерации и проживают сейчас в ПВР, есть желание трудиться, в том числе самостоятельно», — рассказала Стенякина.
Парламентарий отметила готовность и желание беженцев из ДНР, ЛНР и других регионов Украины трудоустраиваться официально и оформить статус самозанятого.
«Упростить систему регистрации в качестве самозанятых для граждан из ДНР, ЛНР, приехавших к нам, — это достаточно разумная идея. Здесь момент в том, что для них уже сейчас упрощена процедура приобретения российского гражданства. У каждого есть выбор», — добавила депутат.
По её мнению, введение дополнительных льгот по налоговой ставке является избыточной мерой, поскольку «налоговая ставка в режиме самозанятого и так достаточно скромная».
Ранее в Госдуме предложили ввести льготные налоговые ставки для самозанятых беженцев из Донбасса.