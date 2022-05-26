Депутат Стенякина оценила идею льготных налоговых ставок для самозанятых беженцев из Донбасса

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Дарья Ускова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Василия Власова разрешить беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и регионов Украины работать самозанятыми независимо от гражданства и позволить им уплачивать налоги по льготным ставкам 2 и 3% в течение года с момента приобретения статуса самозанятого.
Депутат Стенякина оценила идею льготных налоговых ставок для самозанятых беженцев из Донбасса
  • РИА Новости

«Идея достаточно здравая. Действительно, у многих людей, которые с момента специальной военной операции приехали на территорию Российской Федерации и проживают сейчас в ПВР, есть желание трудиться, в том числе самостоятельно», — рассказала Стенякина.

Парламентарий отметила готовность и желание беженцев из ДНР, ЛНР и других регионов Украины трудоустраиваться официально и оформить статус самозанятого.

«Упростить систему регистрации в качестве самозанятых для граждан из ДНР, ЛНР, приехавших к нам, — это достаточно разумная идея. Здесь момент в том, что для них уже сейчас упрощена процедура приобретения российского гражданства. У каждого есть выбор», — добавила депутат.

По её мнению, введение дополнительных льгот по налоговой ставке является избыточной мерой, поскольку «налоговая ставка в режиме самозанятого и так достаточно скромная».

Ранее в Госдуме предложили ввести льготные налоговые ставки для самозанятых беженцев из Донбасса.

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