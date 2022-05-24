Зампред Совбеза Медведев предложил облегчить оформление документов в России для беженцев
- РИА Новости
«Нужно проработать механизмы освобождения беженцев от уплаты государственной пошлины в нотариальных конторах, при обращении в суды или предусмотреть компенсацию таких расходов. Я думаю, что и то и другое возможно», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.
Совершенствования требуют процедуры сбора документов для присвоения статуса беженца, выдачи вида на жительство или гражданства России, уточнил он.
«Узкое место — это нотариальное заверение документов, их перевод на русский язык, что обычно всегда делается на платной основе. Сумма таких расходов для семьи может быть очень значительной», — подчеркнул зампред Совбеза.
Медведев призвал не затягивать с рассмотрением заявлений о предоставлении материальной помощи переселенцам. При этом он отметил, что ответственные органы и так стараются работать быстро.
Для того чтобы промедлений не было, необходимо отладить систему централизованного сбора и обработки данных о переселенцах, сказал политик.
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