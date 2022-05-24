Зампред Совбеза Медведев предложил облегчить оформление документов в России для беженцев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании комиссии по вопросам совершенствования миграционной политики предложил проработать механизмы облегчения процедуры оформления документов в России переселенцами из Донбасса и с Украины.

«Нужно проработать механизмы освобождения беженцев от уплаты государственной пошлины в нотариальных конторах, при обращении в суды или предусмотреть компенсацию таких расходов. Я думаю, что и то и другое возможно», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Совершенствования требуют процедуры сбора документов для присвоения статуса беженца, выдачи вида на жительство или гражданства России, уточнил он.

«Узкое место — это нотариальное заверение документов, их перевод на русский язык, что обычно всегда делается на платной основе. Сумма таких расходов для семьи может быть очень значительной», — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев призвал не затягивать с рассмотрением заявлений о предоставлении материальной помощи переселенцам. При этом он отметил, что ответственные органы и так стараются работать быстро.

Для того чтобы промедлений не было, необходимо отладить систему централизованного сбора и обработки данных о переселенцах, сказал политик.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о проекте «Доброе дело» для помощи жителям Донбасса.