В ГД предложили ввести льготные налоговые ставки для самозанятых беженцев из Донбасса

Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и регионов Украины работать самозанятыми независимо от гражданства. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении парламентарий отметил, что, в соответствии с законодательством, граждане России, а также стран — участниц Евразийского экономического союза (Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана) имеют возможность вести деятельность в качестве самозанятых, уплачивать налоги в размере 4% и 6% при оказании услуг физическим и юридическим лицам соответственно.

В то же время, с момента начала эвакуации из Донецкой и Луганской народных республик и специальной военной операции на территории Украины в Россию прибыли сотни тысяч беженцев. Часть данных лиц не имеют российского гражданства, соответственно, не имеют возможности осуществлять деятельность в качестве самозанятых, добавил Власов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления беженцам, прибывшим в Российскую Федерацию с 18 февраля из Донецкой и Луганской народных республик и регионов Украины, независимо от их гражданства права осуществлять деятельность в качестве самозанятых, уплачивать налоги по льготным ставкам 2% и 3% в течение года с момента приобретения статуса самозанятого», — говорится в тексте обращения.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил облегчить оформление документов в России для беженцев.