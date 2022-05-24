В Татарстане рассказали о поддержке организаций, принявших беженцев из Донбасса
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Об этом сообщает «Реальное время».
Документ утверждает перечень пунктов временного размещения и питания. Всего их восемь, в том числе четыре в Казани.
Также стало известно, что в Удмуртии оказывают поддержку выпускникам из ЛНР и ДНР, передаёт izh.kp.ru.
«Они выходят на итоговую аттестацию в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения. Мы готовы к этой аттестации», — заявила на аппаратном совещании при главе региона министр образования и науки республики Светлана Болотникова.
Ранее сообщалось, что крымские школы приняли 1430 детей из Луганской и Донецкой народных республик, а также с Украины.