В Татарстане рассказали о поддержке организаций, принявших беженцев из Донбасса

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В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с размещением и питанием вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.
В Татарстане рассказали о поддержке организаций, принявших беженцев из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Андрей Архипов

Об этом сообщает «Реальное время».

Документ утверждает перечень пунктов временного размещения и питания. Всего их восемь, в том числе четыре в Казани.

Также стало известно, что в Удмуртии оказывают поддержку выпускникам из ЛНР и ДНР, передаёт izh.kp.ru.

«Они выходят на итоговую аттестацию в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения. Мы готовы к этой аттестации», — заявила на аппаратном совещании при главе региона министр образования и науки республики Светлана Болотникова.

Ранее сообщалось, что крымские школы приняли 1430 детей из Луганской и Донецкой народных республик, а также с Украины.

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