Свыше 1400 детей из ЛНР, ДНР и с Украины обучаются в школах Крыма

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Крымские школы приняли 1430 детей из Луганской и Донецкой народных республик, а также с Украины.
Свыше 1400 детей из ЛНР, ДНР и с Украины обучаются в школах Крыма
  • Gettyimages.ru
  • © Dobrila Vignjevic

Об этом телеканалу «Крым 24» рассказала министр образования, молодёжи и науки Республики Крым Валентина Лаврик.

По её словам, помимо 1430 школьников из ЛНР, ДНР и с Украины, 154 ребёнка ходят в детские сады Крыма, десять учащихся поступили в колледжи, 13 — в вузы.

Если у прибывших в регион возникают проблемы с документами, их можно предоставить позже.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что беженцы из Донбасса продолжают прибывать в Севастополь, многие обращаются в местный волонтёрский штаб.

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