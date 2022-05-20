Эндокринолог Трошина оценила возможность передозировки йодом при потреблении йодированной соли

Короткая ссылка
Директор Института клинической эндокринологии, заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина рассказала, возможна ли передозировка йодом при потреблении йодированной соли.
Эндокринолог Трошина оценила возможность передозировки йодом при потреблении йодированной соли
  • Gettyimages.ru
  • © Paola Giannoni

В беседе с изданием «Газета.Ru» она сказала, что при употреблении йодированной соли переизбыток йода получить невозможно.

Однако, предупредила эксперт, вероятность передозировки появляется при бесконтрольном потреблении различных продуктов, которые обогащены различными соединениями йода.

«Важно, что медицинских противопоказаний к употреблению йодированной соли не существует. На йод не бывает аллергии, так как он присутствует в организме каждого человека по умолчанию», — объяснила врач.

Специалист также отметила, что при однократном превышении дозы йода щитовидная железа «просто ненадолго приостановит выработку гормонов».

Ранее в беседе с URA.RU врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал безопасную суточную дозу употребления мёда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить