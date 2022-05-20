Эндокринолог Трошина оценила возможность передозировки йодом при потреблении йодированной соли

Директор Института клинической эндокринологии, заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина рассказала, возможна ли передозировка йодом при потреблении йодированной соли.

В беседе с изданием «Газета.Ru» она сказала, что при употреблении йодированной соли переизбыток йода получить невозможно.

Однако, предупредила эксперт, вероятность передозировки появляется при бесконтрольном потреблении различных продуктов, которые обогащены различными соединениями йода.

«Важно, что медицинских противопоказаний к употреблению йодированной соли не существует. На йод не бывает аллергии, так как он присутствует в организме каждого человека по умолчанию», — объяснила врач.

Специалист также отметила, что при однократном превышении дозы йода щитовидная железа «просто ненадолго приостановит выработку гормонов».

Ранее в беседе с URA.RU врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал безопасную суточную дозу употребления мёда.