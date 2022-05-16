Эндокринолог Калинчев назвал причины распространения ожирения в мире

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Эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что одной из причин масштабного распространения в мире ожирения является рост числа психических отклонений.
Эндокринолог Калинчев назвал причины распространения ожирения в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Bo Zaunders

«Компульсивное переедание относится к расстройствам пищевого поведения. Достаточно часто встречается. Это переедание на нервной почве, если упрощённо. Так люди заедают стресс в современном мире. Надо отметить, что такое масштабное распространение ожирения (более 20% населения развитых стран) и лишнего веса (более 60%) во многом обусловлено пандемией психических отклонений», — сказал Калинчев в разговоре с URA.RU.

По словам врача, ожирение нужно лечить у нескольких специалистов, в том числе у психиатров, психоневрологов, психологов и их коллег.

Ранее в беседе с Nation News врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме.

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