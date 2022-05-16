Диетолог Соломатина назвала возможные причины резкого набора веса

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что к резкому набору веса предрасположены люди, которые неправильно питаются, злоупотребляют алкоголем, а также имеют различные заболевания.
Диетолог Соломатина назвала возможные причины резкого набора веса
  • Legion-Media
  • © Cenkay Sahinalp

Люди на диете, резко сокращающие количество потребляемых калорий, в дальнейшем могут столкнуться с проблемами с весом, сказала специалист в разговоре с «Москвой 24».

«Действительно, человек может похудеть, но потом он достаточно быстро возвращается к своему прежнему питанию и начинает очень быстро поправляться. Вес становится даже больше, чем был до диеты», — уточнила Соломатина.

Способствовать набору лишних килограммов может также алкоголь, поскольку это продукт с достаточно высоким гликемическим индексом, повышающий уровень глюкозы в крови.

Кроме того, по словам диетолога, набор веса может быть связан и с гипотиреозом — недостатком выработки гормонов щитовидной железы, отвечающих за производство энергии.

Ранее в беседе с Nation News врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме.

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