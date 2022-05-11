Педиатр Житов рассказал об оптимальном количестве сахара для детей

Педиатр клиники DocDeti Павел Житов рассказал об оптимальном количестве сахара для детей.

«Добавленного сахара в рационе ребёнка младше двух лет быть категорически не должно. После двух лет и до 18 его количество не должно превышать шести чайных ложек, то есть 20—25 г в день. Кроме того, такой сахар не должен составлять более 10% всех потреблённых калорий за день», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил врач, в покупных сладостях добавленного сахара бывает очень много.

По словам Житова, не стоит приобретать печенье и шоколад впрок, а конфеты лучше убрать из близкого доступа.

«Если кефир или йогурт содержат больше 7—8 г сахара на 100 мл, лучше купить другой, где количество сахара — 5 г или меньше», — посоветовал педиатр.

Он также рекомендует выбирать здоровые перекусы, заменять конфеты и печенье на орехи или зерновые хлебцы.

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