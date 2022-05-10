В акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 12 млн человек, сообщили в Министерстве внутренних дел. Правопорядок во время акции «обеспечен сотрудниками полиции в полном объёме».

«В этом году на территории России в традиционном формате народного шествия прошла патриотическая акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие свыше 12 млн человек», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Трансляцию «Бессмертного полка» онлайн посмотрели около 1,5 млн человек.

Акция также состоялась в Херсоне, Каракасе, столице Эквадора Кито, Париже, Бразилии и в Австрии.

Кроме того, акции прошли в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань.

В Москве к шествию присоединились более 1 млн человек. Кроме того, более 1 млн человек приняли участие в марше в Санкт-Петербурге.