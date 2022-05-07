В Бразилии прошла акция «Бессмертный полк»

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Более 40 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Бразилии. Об этом сообщили в российском посольстве в латиноамериканской стране.
В Бразилии прошла акция «Бессмертный полк»
  • РИА Новости

«Акция прошла в Сан-Паулу, где проживает наибольшая часть нашей, если можно выразиться, колонии. Она состоит из бразильцев, потомков наших соотечественников во втором или третьем поколении, так что основными участниками стали граждане Бразилии — выходцы из России», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского посольства Ивана Глухова.

Участники «Бессмертного полка» исполняли песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков.

Ранее полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.

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