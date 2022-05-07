В Бразилии прошла акция «Бессмертный полк»
- РИА Новости
«Акция прошла в Сан-Паулу, где проживает наибольшая часть нашей, если можно выразиться, колонии. Она состоит из бразильцев, потомков наших соотечественников во втором или третьем поколении, так что основными участниками стали граждане Бразилии — выходцы из России», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского посольства Ивана Глухова.
Участники «Бессмертного полка» исполняли песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков.
Ранее полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.