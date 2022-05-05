Полиция Берлина дала согласие на проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая

Полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая. В ходе мероприятия запрещена демонстрация любых военных символов. Об этом сообщила координатор проекта Яна Заугарова.

«Добро от полиции получено, идём! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции «Бессмертный полк», — приводит её слова РИА Новости.

Мероприятие начнётся у Бранденбургских ворот.

Участники шествия возложат цветы и проведут минуту молчания у мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен.

Ранее сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил, что ирландские власти отозвали разрешение на проведение шествия «Бессмертного полка» в этом году.

Организаторы «Бессмертного полка» предложили родным участников Великой Отечественной войны, проживающим в странах, где эта акция запрещена, принять участие в шествии, прислав фотографии своих близких волонтёрам.