Полиция Берлина дала согласие на проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая

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Полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая. В ходе мероприятия запрещена демонстрация любых военных символов. Об этом сообщила координатор проекта Яна Заугарова.
Полиция Берлина дала согласие на проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая
  • РИА Новости

«Добро от полиции получено, идём! Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие в международной гражданской акции «Бессмертный полк», — приводит её слова РИА Новости.

Мероприятие начнётся у Бранденбургских ворот.

Участники шествия возложат цветы и проведут минуту молчания у мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен.

Ранее сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил, что ирландские власти отозвали разрешение на проведение шествия «Бессмертного полка» в этом году.

Организаторы «Бессмертного полка» предложили родным участников Великой Отечественной войны, проживающим в странах, где эта акция запрещена, принять участие в шествии, прислав фотографии своих близких волонтёрам.

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