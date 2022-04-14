Организаторы «Бессмертного полка» предложили жителям ряда стран прислать фото близких для участия

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Организаторы «Бессмертного полка» предложили родным участников Великой Отечественной войны, проживающим в странах, где эта акция запрещена, принять участие в шествии, прислав фотографии своих близких волонтёрам.
Организаторы «Бессмертного полка» предложили жителям ряда стран прислать фото близких для участия
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом на пресс-конференции заявила председатель центрального штаба движения «Волонтёры Победы», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

«Вы можете прислать фотографию своего родного героя, если, например, в вашей стране запретили «Бессмертный полк», написать фамилию, имя, отчество, написать место в России, которое, например, связано с биографией вашего родного героя», — приводит её слова ТАСС.

По словам Занко, волонтёры помогут пронести фотографию в шествии «Бессмертного полка».

Ранее организаторы сообщили, что шествие «Бессмертного полка» в 2022 году состоится в традиционном офлайн-формате.

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