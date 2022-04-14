«Бессмертный полк» в этом году состоится в традиционном формате

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Шествие «Бессмертный полк» в 2022 году состоится в традиционном офлайн-формате.
«Бессмертный полк» в этом году состоится в традиционном формате
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдёт в традиционном офлайн-формате», — приводит его слова РИА Новости.

В мае 2021 года сообщалось, что онлайн-шествие «Бессмертного полка» объединило порядка 5 млн анкет участников Великой Отечественной войны.

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