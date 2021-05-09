В «Бессмертный полк онлайн» подали заявку около 5 миллионов человек

Короткая ссылка
Онлайн-шествие «Бессмертного полка» объединило порядка 5 млн анкет участников Великой Отечественной войны, около половины из которых были размещены в этом году.
В «Бессмертный полк онлайн» подали заявку около 5 миллионов человек
  • © Андрей Любимов
  • АГН «Москва»

«Приём заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» завершён — к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы движения.

Ранее стало известно, что в День Победы на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка» совершались массивные хакерские атаки.

Также пресекались попытки разместить на сайте фотографии нацистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить