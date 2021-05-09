В «Бессмертный полк онлайн» подали заявку около 5 миллионов человек

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» объединило порядка 5 млн анкет участников Великой Отечественной войны, около половины из которых были размещены в этом году.

«Приём заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» завершён — к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы движения.

Ранее стало известно, что в День Победы на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка» совершались массивные хакерские атаки.

Также пресекались попытки разместить на сайте фотографии нацистов.