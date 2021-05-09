На сайт «Бессмертного полка» зафиксированы массивные кибератаки

В День Победы на сайт онлайн-шествия «Бессмертного полка» совершались массивные хакерские атаки.

«На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки — три DDoS-атаки и шесть веб-атак», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Отмечается, что в связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Уточняется, что вскоре сайт будет функционировать в полном объёме.

Также в пресс-службе отметили, что попытки размещения портретов нацистов на сайте были пресечены, данные о приславших их людях передадут в Следственный комитет России.

Онлайн-шествие «Бессмертного полка» началось в каждом регионе России в воскресенье в 15:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в России проходит акция «Бессмертный полк» в память о подвиге солдат и офицеров, сражавшихся с захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В связи с пандемией коронавирусной инфекции шествие проводится в онлайн-формате.