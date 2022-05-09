Акции «Бессмертный полк» прошли в ряде городов на юге Китая

Генконсульство России сообщило, что акции «Бессмертный полк» прошли в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань.

«Несмотря на то что в этом году в связи с жёсткими антиковидными мерами местных властей формат мероприятий был значительно ограничен, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие несколько десятков соотечественников, а также граждане некоторых государств СНГ», — цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.

Уточняется, что участники акции пронесли в южнокитайских городах портреты родственников, боровшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве.