Акции «Бессмертный полк» прошли в ряде городов на юге Китая

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Генконсульство России сообщило, что акции «Бессмертный полк» прошли в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, а также в городах Хайкоу и Санья в провинции Хайнань.
Акции «Бессмертный полк» прошли в ряде городов на юге Китая
  • РИА Новости

«Несмотря на то что в этом году в связи с жёсткими антиковидными мерами местных властей формат мероприятий был значительно ограничен, в шествии «Бессмертного полка» приняли участие несколько десятков соотечественников, а также граждане некоторых государств СНГ», — цитирует заявление дипмиссии РИА Новости.

Уточняется, что участники акции пронесли в южнокитайских городах портреты родственников, боровшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» на Красной площади в Москве.

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