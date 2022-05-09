Более 1 млн человек поучаствовали в шествии «Бессмертного полка» на Невском проспекте

Более 1 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге в День Победы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«В шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту приняли участие более 1 млн человек. Возглавили колонну ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, которые проследовали на Дворцовую площадь на ретроавтомобилях времён войны — легендарных полуторках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что колонна «Бессмертного полка» растянулась на все 4,5 км Невского проспекта: повсюду были флаги, знамёна, фотографии павших героев.

Ранее сообщалось, что в Москве более 1 млн человек участвуют в шествии «Бессмертного полка».