Более 1 млн человек поучаствовали в шествии «Бессмертного полка» на Невском проспекте
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.
«В шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту приняли участие более 1 млн человек. Возглавили колонну ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, которые проследовали на Дворцовую площадь на ретроавтомобилях времён войны — легендарных полуторках», — говорится в сообщении.
Отмечается, что колонна «Бессмертного полка» растянулась на все 4,5 км Невского проспекта: повсюду были флаги, знамёна, фотографии павших героев.
Ранее сообщалось, что в Москве более 1 млн человек участвуют в шествии «Бессмертного полка».